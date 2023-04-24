شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "الخارجية" المصرية تعلن إجلاء 436 مواطنا من السودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الخارجية المصرية إجلاء 436 مواطنا من السودان برا إثر اندلاع اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات دعم السريع، حسبما أفادت قناة “العربية”.



وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أنه في اطار جهود الدولة فى تنفيذ خطة إجلاء المواطنين المصريين في السودان، تم يوم 23 إبريل الجارى إجلاء 436 مواطنًا من السودان عبر الإجلاء البري بالتنسيق مع السلطات السودانية.

هذا، وتستمر السفارة المصرية فى الخرطوم والقنصليات في الخرطوم وبورسودان والمكتب القنصلي في وادي حلفا في التنسيق مع المواطنين المصريين فى السودان لتأمين عملية إجلائهم تباعًا.