شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جوزيب بوريل يؤكد أن انفجار الوضع في السودان سيؤثر على محيطه والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن انفجار الوضع في السودان سيؤثر على محيطه، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وطالب مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، بمواصلة الدفع من أجل تسوية سياسية في السودان.

وقال الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، إن قوات الدعم السريع أكدت موافقتها على هدنة لمدة 24 ساعة لضمان المرور الآمن للمدنيين وإجلاء الجرحى.

وأكد الجيش السوداني، السيطرة على كل مقراته وينفي استيلاء الدعم السريع على بيت الضيافة أو القصر الجمهوري.

وأعلن الجيش السوداني، السيطرة على أكبر قاعدة لقوات الدعم السريع في كرري والاستيلاء على كل آلياتها وأسلحتها.

وقال الجيش السوداني، في وقت سابق، إن سلاح الجو، نفذ عمليات لمواجهة قوات الدعم السريع.

وأكد الجيش السوداني أنه "سيطر تماما" على مقر القيادة العامة للقوات المسلحة، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.