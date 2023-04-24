بدء إجلاء المواطنين المصريين من السودان

بدأت مصر إجلاء المواطنين المصريين فى السودان، حيث أعلنت الخارجية بدء إجلاء عدد من المواطنين المصريين من المناطق الآمنة بالسودان، وذلك بالتنسيق مع السلطات السودانية.

وتأتى هذه الخطوة بعد قيام عدد من الدول بإجلاء رعاياها، بعد تصاعد وتيرة القتال الدائر بين الجيش السودانى، وقوات الدعم السريع.

ودعت وزارة الخارجية المصريين المتواجدين خارج مدينة الخرطوم للتوجه إلى أقرب نقطة لهم تمهيدًا لإجلائهم، وأعلنت الوزارة أن على المواطنين التوجه إلى مقر القنصلية العامة المصرية بمدينة بورسودان بولاية البحر الأحمر، ومكتب وادى حلفا القنصلى بمدينة وادى حلفا بولاية الشمالية، كما دعت المصريين المتواجدين بمدينة الخرطوم بالبقاء فى منازلهم لحين تحسن الأوضاع الأمنية بالعاصمة، وإعادة تقييم الوضع فى ضوء عدم استقرار الأوضاع الأمنية، وبالتنسيق مع السلطات السودانية. وقال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمى للوزارة، إن الدول التى لديها أعداد كبيرة من المواطنين تتجاوز العشرة آلاف، مثل الحالة المصرية، تحتاج إلى عملية تخطيط مُحكمة وآمنة ومنظمة لضمان سلامة ودقة عملية الإجلاء، خاصة فى ظل التصاعد الخطير فى حجم المخاطر.

إلى ذلك، أكدت سها جندى، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أنه سيتم إجلاء المواطنين المصريين طبقًا للخطة المعلنة، والتى تراعى سلامتهم وفقًا لأماكن تواجدهم.

وقام العديد من الدول بإجلاء مواطنيها، حيث تمكن الجيش الأمريكى من إخراج موظفين بالحكومة الأمريكية من العاصمة السودانية الخرطوم، كما بدأت فرنسا عملية إجلاء سريع لمواطنيها ولطاقمها الدبلوماسى من السودان، واستقبل نائب وزير الخارجية السعودى الدفعة الأولى من مواطنى المملكة الذين تم إجلاؤهم.

من ناحية أخرى، تواصلت المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع، وفرت أعداد كبيرة من العائلات السودانية إلي دول مجاورة وولايات آمنة هربًا من جحيم الحرب.