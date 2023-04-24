عواصف رعدية .. دولة عربية تحذر مواطنيها من موجة طقس سيء

ياسر رشاد - القاهرة -

أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، أن العراق على موعد مع عواصف رعدية وأخرى غبارية في مناطق متفرقة من البلاد اليوم الإثنين.

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وجاء في بيان صادر عن الهيئة، بحسب وسائل إعلام عراقية أن بشأن الحالة الجوية التي تشهدها البلاد.

وأوضحت أن الحالة الجوية اليوم الإثنين، من المتوقع أن يكون الطقس غائماً مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة في أماكن متفرقة من البلاد"، مشيرة إلى احتمالية "حدوث عواصف رعدية ومن ضمنها العاصمة بغداد.

ورجّحت أنه من المتوقع أن "يكون هناك

تصاعد غبار مع فرصة لحدوث عواصف ترابية في المناطق الوسطى والجنوبية".

ولفتت إلى أن قسم التنبؤ الجوي "سبق وأن أشار في تقريره الذي أصدره يوم 20 نيسان 2023، بتأثر البلاد بمنخفض جوي ضعيف قادم من البحر الأحمر ويستمر أربعة أيام.

وتابع مع احتمالية تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة مع حدوث عواصف رعدية في أماكن متفرقة من البلاد.

