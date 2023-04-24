أمطار خفيفة إلى متوسطة تضرب عدة مناطق في السعودية

ياسر رشاد - القاهرة - هطلت أمطار متوسطة على محافظات جنوب منطقة الرياض، شملت الخرج، والدلم، وحوطة بنى تميم، والحريق، والأفلاج، والسليل، ووادى الدواسر، كما هطلت أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مركز القليبة وضواحيه التابع لمنطقة تبوك.

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أيضا، هطلت أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة حائل، شملت بعض المحافظات، سالت على إثرها الأودية والشعاب، ولا تزال الفرصة مهيأةً لهطول الأمطار

يذكرأن، نبه المركز الوطنى للأرصاد من أمطار متوسطة إلى غزيرة على المهد ووادى الفرع تشمل تأثيراتها على نشاط للرياح السطحية وتساقط للبرد وجريان للسيول وشبه انعدام فى

الرؤية.

كما أصدر المركز الوطنى للأرصاد بالسعودية، تنبيهاً متقدماً عن تكون أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً فى الرياح السطحية وتساقط البرد وجريان السيول وشبه انعدام فى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

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