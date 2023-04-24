زلزال بقوة 7.1 درجة يضرب المحيط الهادئ

ياسر رشاد - القاهرة - ضرب اليوم الإثنين زلزالا بقوة 7.1 درجة على مقياس ريختر منطقة نائية بالمحيط الهادئ، وذلك دون أن ترد أنباء فورية عن حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) جراء الهزة الأرضية القوية وفقا لما ذكر مركز المسح الجيولوجي الأمريكي.

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وأوضح المركز الأمريكي حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - أن مركز الزلزال وقع قرب جزر "كيرماديك" الكائنة على بعد 900

كيلو متر (560 ميلا) شمال شرق الجزيرة الشمالية لنيوزيلندا وعلى عمق 49 كيلومترا (30 ميلا).

بدورها، أوضحت الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ في نيوزيلندا أنها تقيم ما إذا كان الزلزال يمكن أن يؤثر على نيوزيلندا، كما نصحت المواطنين بالابتعاد عن المناطق الساحلية إذا شعروا بزلزال طويل أو قوي.