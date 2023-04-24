انت الان تتابع خبر إليسا ترد على حقيقة خلافها مع روتانا (صورة) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاءت أنباء عن خلافات بين إليسا و"روتانا" في الساعات الماضية، بعد أن قامت الشركة بحذف الإعلانات الترويجية للألبوم.

ونفت إليسا وجود أي خلافات من خلال تغريدة على حسابها في "تويتر": "كل الكلام اللي عم ينحكى عن الألبوم والأغنية والتيزر منو صحيح والحقيقة أبسط من كل هالروايات. وتوقعو تصدر الأغنية ومن بعدها الألبوم بأي وقت وبتتأكدو ساعتها إنو ما في شي صحيح من كل اللي انقال".



وأعاد حساب "روتانا موسيقى" على "تويتر"، لاحقا، نشر المادة الترويجية للأغنية، إذ جاء في إعلانها: "أنا بتمايل" وذلك بعد حذفها للمنشور السابق، الذي يروج للأغنية.

ولم تكشف "روتانا موسيقى" أو إليسا عن سبب حذف الإعلان السابق.

وأغنية إليسا الجديدة من ألحان عزيز الشافعي وتوزيع أمين نبيل، وقامت بتصويرها على طريقة الفيديو كليب مع إنجي الجمال.

يذكر أن الفنانة اللبنانية إليسا دشنت حسابا لها على منصة تيك توك، للترويج لألبومها الجديد، الذي تعود به بعد 3 أعوام من آخر ألبوماتها "صاحبة رأي" في 2020.

