الاتحاد الأوروبي يعلن نجاحه في إجلاء بعثته من السودان بأمان

أعلن الاتحاد الأوروبي، نجاحه في إجلاء بعثته من السودان بأمان، حسبما أفادت قناة “العربية”.



وكشف مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، أنه طالب البرهان وحميدتي وقف فوري لإطلاق النار.

وأوضح في تصريحات له، أنه تحدث مع كل من البرهان وحميدتي لحثهما على وقف إطلاق النار في السودان.

وأضاف أنه أكدت للبرهان وحميدتي على ضرورة حماية المدنيين، مع ضمان الإجلاء الآمن لمواطني الاتحاد الأوروبي.

وقال بوريل: “اتفقت مع وزير خارجية المملكة على مواصلة الدفع جماعيًا من أجل وقف فوري لإطلاق النار في السودان”.