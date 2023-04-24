شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على الوضع بمعبر أرقين وجهود الدولة لإعادة المصريين من السودان (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد عوض الغنام، مراسل قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، استمرار العمل على مدار الساعة بمعبر أرقين البري لاستقبال العائدين من داخل السودان، لا سيما العاملين في مجال نقل البضائع بين مصر والسودان.



وأكد مراسل "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية تواصل جهودها بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإعادة المصريين من السودان.

وأشار إلى أن معبر أرقين هو واحد من 5 معابر تقطع المسافة بين مصر والسودان، والتي تصل إلى 1200 كيلومتر، موضحًا أن هذه المعابر تم إنشائها لتسهيل التبادل التجاري بين مصر والسودان.



وقال أحمد، أحد سائقي النقل العائدين من الخرطوم إلى معبر أرقين، إنه وصل يوم 21 رمضان، وخرج من الخرطوم ليلة الضرب ووصل إلى منطقة أبو حراس لتحميل القطن، وغادر من الخرطوم يوم 29 رمضان للعودة إلى مصر.



وأضاف أنه اتصل بأولاده لطمأنتهم بمجرد وصوله إلى معبر أرقين المصري، معربًا عن الشكر لله على نعمة الأمان، قائلًا: "نحمد ربنا على الأمان اللي احنا فيه".



وأشار مراسل "إكسترا نيوز" إلى وجود فرق من الهلال الأحمر المصري بمنطقة معبر أرقين، تحسبًا لأي طارئ أو وجود أي إصابات.