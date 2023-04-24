بعد الأحداث الاخيرة.. وصول أولى طائرات الإجلاء الأردنية القادمة من السودان إلى عمّان

عرضت قناة "العربية"، منذ قليل، صور وصول أولى طائرات الإجلاء الأردنية القادمة من السودان إلى العاصمة الإردانية عمّان.



كانت قد أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، الأحد، إجلاء 343 شخصًا من السودان، بينهم أردنيون وأجانب وعرب.

وأقلعت 4 طائرات عسكرية تابعة لسلاح الجو الأردني من مطار بورتسودان في السودان، متجهة إلى مطار ماركا العسكري في العاصمة عمّان.

وجاء الإعلان في بيان رسمي بعد عملية إجلاء تخللها آلية تنسيق طويلة و"دقيقة"، حسبما أكد الناطق باسم الخارجية الأردنية، سنان المجالي، في وقت سابق للموقع.

وفقا للبيان، فقد أقلّت الطائرات رعايا فلسطيين وآخرين من العراق وسوريا وألمانيا، فيما كان متحدث الخارجية قد صرّح عبر قناة "المملكة" الرسمية ضمن برنامج "العاشرة"، بأن 20 أردنيا آخرين تم إجلاؤهم على متن طائرة ألمانية اتجهت إلى عمّان مع رعايا من ألمانيا وأوروبا، بالتنسيق مع ألمانيا.

وأكد المجالي أن خطة الإجلاء كانت "دقيقة وصعبة" وذلك لطول المسافة برا بين الخرطوم وبورتسودان ولضمان سلامة المواطنين.

وقال إن خلية أزمة قد شكّلت بجهود عدة أطراف، تشمل وزارة الداخلية ودائرة المخابرات العامة الأردنية والمركز الوطني لإدارة الأزمات والقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، منذ بداية الأزمة في السودان.

وأثنى المجالي على الجهود المشتركة مع دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في إنجاح عملية الإجلاء، مشيرا إلى أن السفارة ستبقى على تواصل مع بقية الأردنيين المتواجدين في السودان ممن لم يطلبوا أو يتمكنوا من المغادرة للان.

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