إيطاليا تجلي رعاياها من السودان.. وتدعو لإنهاء الحرب بالخرطوم (كافة التفاصيل)

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، أمس الأحد، إجلاء جميع مواطنيها الذين طلبوا مغادرة السودان، ودعت إلى إنهاء الحرب وبدء المفاوضات.

وقالت ميلوني في بيان تم إجلاء كل مواطنينا الذين طلبوا المغادرة»، موضحة أن «معهم أيضا مواطنون أجانب.

وكان وزير خارجيتها أنطونيو تاياني قد ذكر في وقت سابق الأحد أن الجيش الإيطالي أجلى نحو 200 شخص بينهم مواطنون سويسريون وأعضاء في السفارة الرسولية.

وأوضح تاياني عبر تويتر أن الأشخاص الذين تم إجلاؤهم كانوا على متن طائرة متجهة إلى جيبوتي.

كما وجّهت جورجيا ميلوني مساء الأحد دعوة لإنهاء الحرب وبدء مفاوضات تؤدي إلى حكومة يقودها مدنيون.