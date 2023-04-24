الخارجية الأمريكية تنفي تنسيقها مع الدعم السريع لإجلاء رعاياها عن السودان

نفت وزارة الخارجية الأمريكية البيان الصادر عن قوات الدعم السريع حول التنسيق مع واشنطن لإجلاء الدبلوماسيين الأمريكيين عن السودان، أو مشاركة هذه القوات في عملية الإجلاء.

وكانت قوات الدعم السريع في السودان قد أعلنت الأحد أنها قدّمت المساعدة لقوات أمريكية عملت على إجلاء موظفي سفارة الولايات المتحدة في الخرطوم.

قالت قيادة قوات الدعم السريع في بيان على "فيسبوك": "قامت قوات الدعم السريع فجر الأحد، بالتنسيق مع بعثة القوات الأمريكية المكونة من 6 طائرات بغرض إجلاء الدبلوماسيين وأسرهم، بالإشراف على الترتيبات اللازمة التي سبقت عملية الإجلاء"، مؤكدة "تعاونها الكامل مع البعثات الدبلوماسية كافة ووقوفها إلى جانبهم وتقديم سبل الحماية اللازمة لضمان عودتهم إلى بلدانهم آمنين".