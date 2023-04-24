ما هي آخر تطورات الأوضاع في السودان؟

تشهد السودان حالة من عدم الاستقرار وذلك منذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وعناصر الدعم السريع، ما أجبر العديد من الدول على إجلاء الدبلوماسيين ورعايهم من السودان مستغلين إعلان الهدنة وتوقف الحرب لمدة 72 ساعة.

أعلن المتحدث باسم الجيش السوداني، علي “فيسبوك”، أن الجيش نجح أمس في عمليات إخلاء عدد من البعثات الدبلوماسية ورعايا بعض الدول.

إجلاء الدبلوماسيين

عمليات الإخلاء التي تم تنسيقها بواسطة القوات المسلحة واكتملت اليوم تفاصيلها كالآتي:

البعثتين القطرية والأردنية عن طريق البر إلى بورتسودان ومنها جوا إلى وجهتيها النهائيتين.

البعثات التي تم إخلاؤها جوا عن طريق وادي سيدنا هي بعثات الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، وألمانيا، وفرنسا، فيما سيجري تنفيذ بقية عمليات الإخلاء تباعا حسب الطلبات التي تم تقديمها لبقية الدول.

السعودية وقطر



أعلنت وكالة الأنباء السعودية، أن الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، اتصالًا هاتفيًا، من الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر.

وأعرب الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر، بالشكر إلى إجلاء عددٍ من المواطنين القطريين إلى جانب أشقاؤهم من الدول الأخرى.

كما بحث الوزيران الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف المتنازعة، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين، وتهدئة التوترات المتصاعدة في عددٍ من المواقع الحيوية داخل السودان.

إجلاء الدبلوماسيين الأمريكيين



أكد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، في بيان، أن الجيش الأمريكي نجح في إجلاء موظفي الحكومة الأمريكية من السودان.

وأوضح أوستن في بيانه قائلا: "بتوجيه من الرئيس، أجرى الجيش الأمريكي عملية ناجحة لإجلاء موظفي الحكومة الأمريكية بأمان من السودان.. هذا الإجراء قادته القيادة الأمريكية في إفريقيا والذي تم تنفيذه بالتنسيق الوثيق مع وزارة الخارجية الأمريكية، يوضح دعم وزارة الدفاع للموظفين الدبلوماسيين في بلادنا".

وتابع قائلا: أنا فخور بأفراد الخدمة المتميزين الذين نفذوا ودعموا هذه العملية بدقة واحترافية فائقة. كما نشكر حلفائنا وشركائنا، بما في ذلك جيبوتي وإثيوبيا والمملكة العربية السعودية، الذين لعبوا دورًا حاسمًا في نجاح هذه العملية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، قد أكد على أن الولايات المتحدة "علقت مؤقتًا" العمليات في سفارتها بالعاصمة السودانية، الخرطوم، وأخلت بأمان جميع الأفراد الأمريكيين وعائلاتهم تحت مسؤوليتها الأمنية.

إجلاء الدبلوماسيين البريطانيين



تم إجلاء نحو 20 دبلوماسيا بريطانيا، بالإضافة إلى أفراد أسرهم، وحفنة من المسؤولين من دول أخرى عرضت بريطانيا مساعدتها.

التقت القوات مع قرابة 30 شخصا، من بينهم أطفال، واستعدت للرحيل.