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فلسطين.. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل فتى بالقدس ويفرج عن آخرين

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ياسر رشاد - القاهرة -  اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فتى فلسطينيا من حي الثوري بمدينة القدس المحتلة، وأفرجت عن أربعة مقدسيين آخرين بينهم سيدة بشرط الابعاد عن المسجد الأقصى المبارك، ودفع غرامة مالية، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

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وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان صحفي، بأن

قوات الاحتلال اعتقلت فتى عمره (16 عاما)، بعد دهم منزل ذويه، وتفتيشه.


وأضافت الهيئة، أن سلطات الاحتلال أفرجت عن أربعة آخرين، بشرط الإبعاد عن المسجد الأقصى حتى 30 مايو المقبل، ودفع غرامة مالية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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