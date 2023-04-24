أمريكا.. إصابات في إطلاق نار بتكساس

ياسر رشاد - القاهرة - ذكرت الشرطة الأمريكية أن تسعة مراهقين أصيبوا في إطلاق نار في حفل موسيقي شرق ولاية تكساس، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

أمريكا.. واقعتا إطلاق نار في يوم وإصابة 8 بينهم طفلة

وقالت الشرطة إن إطلاق النار اندلع بعد منتصف الليل بقليل بمنزل في مدينة جاسبر.

وقال مكتب قائد شرطة جاسبر إن جميع الضحايا التسعة أصيبوا بجروح لا تعتبر مهددة للحياة، ولم يتم القبض على أي مشتبه

بهم على الفور.

وأوضح قائد الشرطة عبر فيسبوك إن هناك تحقيقا مستمرا ويتم استجواب الأشخاص المشتبه بهم.

وتجمع المراهقون بعد حفل موسيقي في جاسبر، على بعد حوالي 115 ميلا شمال شرق هيوستن، وفقا للشرطة.

وتراوحت أعمار الضحايا التسعة بين 15 و19 عاما، حسبما قالت الشرطة.