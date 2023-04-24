شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قوى عاملة النواب يشيد بزيادة الدعم لتحقيق الحماية الاجتماعية لمحدودى الدخل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، بإجراءات الحماية الاجتماعية التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال تكليف وزير المالية محمد معيط برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من 358 مليون جنيه إلى 529.7 مليار جنيه بنسبة زيادة ٤٨،٨% .

وأكد النائب "عبد الفضيل" أن مثل هذه التكليفات والقرارات المهمة تهم الأسر الأكثر احتياجا وأصحاب المعاشات والعاملين في الدولة لمواجهة تحديات الأزمة الاقتصادية العالمية، مشددا علي أن الدولة المصرية حريصة على دعم كافة المواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم للارتقاء بمستوى معيشتهم.

وقال رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان: إن الدولة المصرية حريصة دائما على دعم المواطنين في شتى المجالات من خلال التوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية التي توجه بها القيادة المصرية بشكل مستمر، موضحا أن الدولة المصرية تعمل من أجل صالح الفئات البسيطة ومحدودي الدخل في الدولة من خلال إجراءات الحماية الاجتماعية.

وأشار "عبد الفضيل" إلي أن قرارات وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تأتى ضمن العديد من الإجراءات التي تقوم بها الدولة المصرية منذ تولي الرئيس السيسي رئاسة الدولة، وهو يضع كل محدودي الدخل والأسر الأكثر احتياجا في أولويات عمل الدولة المصرية، مؤكدا أن الدولة تتخذ العديد من الإجراءات الاستباقية لمواجهة أي تحديات تواجه المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة في الوقت الحالي.

وأكد رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان ، أن قرارات وتكليفات الرئيس السيسي بإجراءات الحماية الاجتماعية بزيادة دعم السلع التموينية والمواد البترولية والتأمين الصحى والأدوية والإسكان الاجتماعي ومعاش الضمان الاجتماعي والعلاج على نفقة الدولة، أدخلت البهجة والسرور علي ملايين المصريين من محدودي الدخل والأسر الأكثر احتياجا وأصحاب المعاشات والعاملين في الدولة .