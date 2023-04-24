شكرا لقرائتكم خبر عن حزب "المصريين": نجاح الدولة المصرية في إجلاء رعاياها من السودان تجسيد للإرادة الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، الجهود المصرية لإجلاء الرعايا المصريين من السودان، مؤكدًا أن عودتهم في هذا التوقيت تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي يُبرهن على تواجد الدولة المصرية بقوة خارج حدودها للدفاع عن مصالح رعاياها وحمايتهم وأن مصر لا تترك أبناءها مهما كانت التحديات، موضحًا أن تلك الخطوة مؤشر واضح على قوة الدولة وقيادتها ومؤسساتها.

وأضاف أبو العطا في بيان له، أن عودة المصريين من السودان في ظل هذه الظروف الصعبة والمشاهد التي نتابعها من محاولات فرار المواطنين السودانيين بعد تفاقم الأوضاع الميدانية والإنسانية مع استمرار الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع تؤكد بما لا يدع مجالًا للشك الاهتمام المباشر من الرئيس السيسي بأبناء الوطن في الداخل والخارج.

وأوضح رئيس حزب ”المصريين“، أن توجيهات القيادة السياسية واضحة وصريحة حبذا أن كرامة المواطن المصري خط أحمر ولا يمكن المساس به، مشيرًا إلى أن مؤسسات الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي تعمل جميعها من أجل مصلحة الوطن والمواطن، وأن مصالح الشعب ليس في مصر فقط ولكن خارج مصر أيضًا بتحركات واعية ومحسوبة.

وأشار إلى أن إجلاء الرعايا المصريين من السودان بعزة وكرامة وفي أسرع وقت يؤكد على الريادة والكفاءة المصرية، مثمنًا الجهود المصرية التي تضافرت لحماية المصريين داخل مصر وخارجها، لافتًا إلى أن مصر التي أعادت البعثة المصرية من أفغانستان بعد سيطرة حركة طالبان على الحكم، والمصريين من ووهان الصينية خلال أزمة كورونا، وأيضا أبناءها من اليمن في أزمة الصيادين، ومن ليبيا ومن دول الصراعات وغيرها تضرب مثالًا رائعًا ونموذجًا يُحتذى به.

ووجه عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، رسالة شكر للرئيس السيسي ولجميع أجهزة الدولة على التحرك السريع للمحافظة على المصريين وأموالهم وأعراضهم، مؤكدًا أن مثل هذه الجهود الجبارة والمضنية تمثل مشهد مشرف وحقيقي من الدولة المصرية نحو حماية أبنائها في الداخل والخارج مهما كانت التحديات والمخاطر، وتؤكد أن المواطن المصري قيمته محفوظة في ظل القيادة السياسية الرشيدة للرئيس السيسي.

وكان السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، قد أكد أنه في اطار جهود الدولة لتنفيذ خطة إجلاء المواطنين المصريين في السودان، تم اليوم 23 أبريل الجارى، إجلاء 436 مواطناً من السودان عبر الإجلاء البري بالتنسيق مع السلطات السودانية.

وتستمر السفارة المصرية فى الخرطوم والقنصليات في الخرطوم وبورسودان والمكتب القنصلي بوادي حلفا، في التنسيق مع المواطنين المصريين فى السودان لتأمين عملية إجلائهم تباعاً.