شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "العربية لحقوق الإنسان" يشيد بالجهود المصرية لإجلاء الرعايا من السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد علاء شلبى، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، بالجهود المصرية لإجلاء الرعايا من السودان، مضيفا أن مصر تؤدي واجبها الإنساني كالعادة من دون دعاية وصخب، حيث لم تتوان في أي لحظة وأنه رغم صعوبات عدة واجهتها، لم تتخل يوما عن واجبها الإنساني الذي تنفذه بوعي وضمير ويقظة، وبغض النظر عن ماكينات الدعاية المغرضة.

وأضاف علاء شلبى فى تصريحات له، أن مصر تصرفت بحكمة كبيرة إزاء الوضع الطاريء لجنودها في قاعدة مروي، وهو ما عزز ثقة العالم فيها وفي دورها، متابعا :" وتمتد هذه الحكمة أيضا في موقف القيادة السياسية من هذا الوضع الطاريء في السودان الشقيق، حيث يظهر جليا أن مصر الجارة المباشرة والشقيقة الكبرى التي تربطها العلاقات التاريخية بالسودان تبقى اللاعب الأهم في حل الأزمة السودانية لتجنبها التورط في الصراع عكس العديد من الدول العربية والغربية".

وأشار علاء شلبى، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، الى أن الدولة المصرية أثبتت في كل مرة أنها على مستوى المسؤولية والواجب الإنساني.

وكان السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، قد أكد أنه في اطار جهود الدولة لتنفيذ خطة إجلاء المواطنين المصريين في السودان، تم اليوم 23 أبريل الجارى، إجلاء 436 مواطناً من السودان عبر الإجلاء البري بالتنسيق مع السلطات السودانية.

وتستمر السفارة المصرية فى الخرطوم والقنصليات في الخرطوم وبورسودان والمكتب القنصلي بوادي حلفا، في التنسيق مع المواطنين المصريين فى السودان لتأمين عملية إجلائهم تباعاً.