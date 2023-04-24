كندا تعلق أنشطتها الدبلوماسية في سفارتها بالخرطوم بشكل مؤقت

ياسر رشاد - القاهرة - تصدرت كندا محركات البحث خلال الساعات الأخيرة عقب إعلان الحكومة الفيدرالية الكندية، اليوم الأحد الموافق 23 ابريل 2023، أن كندا سوف تعلق بشكل مؤقت أنشطتها الدبلوماسية في سفارتها الكائنة بالعاصمة السودانية "الخرطوم" وذلك نتيجة تصاعد الأحداث بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.



السيسي ورئيس وزراء بريطانيا يبحثان تطورات الأزمة السودانية



ووفق للبيان الذي أصدرته وزارة الخارجية الكندية والذي قالت فيه: "الوضع في السودان تدهور بسرعة، مما يجعل من المستحيل الحفاظ على سلامة وأمن موظفينا في الخرطوم".

وأشار بيان وزارة خارجية كندا إلى أن الدبلوماسيين الكنديين سوف يعملون مؤقتًا من مكان آمن خارج السودان لدعم الكنديين الذين مازالوا في هناك، وسيستمر تقديم خدمات قنصلية محدودة.

وكانت القوات المسلحة السودانية، أعلنت اليوم الأحد، عن نجاح عمليات إخلاء عدد من البعثات الدبلوماسية ورعايا بعض الدول بالرغم من محاولات قوات الدعم السريع عرقلة العملية، من خلال إعتراض

البعثة القطرية والتي تعرضت للنهب، والبعثة الفرنسية التي تم إعتراض موكبها في الطريق إلى وادي سيدنا مما اضطرها إلى العودة وتأخير موعد إقلاع طائرتها.

يذكر أن الهُدنة الإنسانية المُعلنة لـ3 أيام في "السودان" انتهت بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع، دون إعلان طرفيها تمديدها أو تجديد سريانها، حسبما أفادت "وسائل إعلام سودانية".

ووفقًا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم"، كانت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية وقيادة الدعم السريع قد أعلنتا عن الموافقة على هُدنة لمُدة ثلاثة أيام اعتبارًا من يوم الجمعة، لتمكين المواطنين من الاحتفال بعيد الفطر، وانسياب الخدمات الإنسانية.