قطر تشكر السعودية لإجلائها عدد من مواطنيها في السودان

ياسر رشاد - القاهرة - تصدرت دولة قطر محرك البحث جوجل بالمملكة العربية السعودية اليوم، عقب توجيه وزير الخارجية القطرية الشكر لنظيره السعودي على إجلاء بلاده لعدد من المواطنين القطريين من السودان إثر تصاعد الأحداث بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

انتهاء الهُدنة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع

ووفق وسائل الإعلام السعودية فقد تلقّى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، اليوم الأحد الموافق 3شوال 1444/ 23 ابريل 2023، اتصالاً هاتفيًا، من الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر بمناسبة عيد الفطر المبارك، حيث تبادل الطرفين التهاني والتبريكات بتلك المناسبة الكريمة.

كما هنّأ الوزير القطري، الأمير "فيصل" بمناسبة نجاح عملية إجلاء المواطنين السعوديين وعددٍ من مواطني الدول الشقيقة والصديقة، من جمهورية السودان إلى المملكة، معرباً عن شكره على إجلاء

عددٍ من المواطنين القطريين إلى جانب أشقائهم من الدول الأخرى من مدينة بورتسودان بحرا إلى مدينة جدة.

وبحث الوزيران الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف المتنازعة، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين، وتهدئة التوترات المتصاعدة في عددٍ من المواقع الحيوية داخل السودان.

يذكر أن وزارة الخارجية السعودية أعلنت أمس وصول مواطني المملكة الذين تم إجلاؤهم من جمهورية السودان وعددٍ من رعايا الدول الشقيقة والصديقة بينهم دبلوماسيون ومسؤولون دوليون، في عملية إجلاء نفذتها القوات البحرية الملكية السعودية بإسناد من مختلف أفرع القوات المسلحة.