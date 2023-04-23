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المركز الوطني السوري للزلازل يسجل 17 هزة أرضية

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر المركز أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت حتى الساعة الـ7.11 من صباح اليوم 9 هزّات في لواء إسكندرون تراوحت شدتها بين 1.6 و2.4 درجة على مقياس ريختر، و6 هزّات في تركيا تراوحت شدتها بين 2.0 و3.0 درجات.

وأضاف: سجلت المحطات أيضا هزة غرب طرطوس بـ43 كيلومتر شدّتها 2.2 درجة على مقياس ريختر، إضافة إلى هزّة غرب حمص بـ29 كيلومترا.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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