انت الان تتابع خبر اتهامات تلاحق بايدن.. الكشف عن خطة أمريكية بشأن رفع سقف الدين والحد من الإنفاق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويتنازع مكارثي وبايدن منذ أسابيع حول سبل الخروج من المأزق. ففيما يدعو الرئيس إلى زيادة سقف الاقتراض من دون شروط، يطالب الجمهوريون الذين يحظون بغالبية مقاعد مجلس النواب بخفض الإنفاق الفدرالي من أجل تقليل ديون البلد البالغة 31 تريليون دولار.ويهدد ذلك الولايات المتحدة خطر التخلف عن سداد التزاماتها بحلول تموز أو حتى قبل ذلك، مع تداعيات وخيمة على الاقتصاد المحلي والعالمي.

وصرّح كيفن مكارثي "سنجري تصويتا هذا الأسبوع وسنمرره ونرسله إلى مجلس الشيوخ"، معربا عن قلقه من أن بايدن "يرفض التفاوض منذ أكثر من 80 يوما"، أي منذ التقى الخصمان السياسيان لإجراء محادثات في شباط.

وأضاف رئيس مجلس النواب متحدثا عن بايدن "يجب أن يظهر حسا قياديا ويجلس إلى طاولة المفاوضات، بدلاً من دفعنا إلى التخلف عن السداد"، مردفا "ما يفعله محفوف بالمخاطر، إنه يهدد الأسواق".

وحذّر الرئيس جو بايدن من أن المقترح الجمهوري الذي يعيد الإنفاق إلى مستويات 2022 ويفرض سقفا على الإنفاق المستقبلي ويلغي الإعفاءات الضريبية "الخضراء" في مقابل زيادة حد الدين بمقدار 1,5 تريليون دولار في العام المقبل، سيؤدي إلى "تخفيضات ضخمة" في برامج يستفيد منها ملايين الأميركيين.

لكن حتى إن نجح مكارثي في تمرير اقتراحه في مجلس النواب، فإنه سيتعطل عند وصوله إلى مجلس الشيوخ حيث يحظى الديموقراطيون بغالبية بسيطة.

