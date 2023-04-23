انت الان تتابع خبر تأشيرات للصحفيين الروس تشعل التوتر بين موسكو وواشنطن.. إليك ما جرى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت بعثة روسيا الدائمة لدى الأمم المتحدة في بيانها: "نعتبر هذه الخطوة بمثابة تجاهل أمريكي آخر للقانون الدولي. ورفض السماح للصحفيين الروس بحضور فعاليات الأمم المتحدة يظهر مرة أخرى الموقف الحقيقي للسلطات الأمريكية تجاه حرية التعبير والوصول إلى المعلومات".وأضافت: "نأمل أن تؤدي قيادة الأمم المتحدة والهياكل الدولية المرتبطة بالأمر واجبها فيما يتعلق بهذا الوضع المثير للاشمئزاز واتخاذ الخطوات اللازمة ضد المخالف". وأكدت أنه من خلال عدم إصدار تأشيرات دخول للصحفيين الروس، فإن الولايات المتحدة قد انتهكت مرة أخرى التزاماتها نحو هيئة الأمم المتحدة.

ونوهت إلى أنه "ممثلو وسائل الإعلام الروسية التزموا بجميع الإجراءات والمواعيد النهائية للتقديم، بما في ذلك توفر اعتماد الأمم المتحدة".

كما أكد وزير الخارجية الروسي أن موسكو "لن تنسى ولن تسامح" عدم إصدار تأشيرات دخول أمريكية للصحفيين الروس الذي كانوا ضمن الوفد الروسي المتجه لحضور اجتماعات مجلس الأمن الدولي في نيويورك.

وقال لافروف لوسائل إعلام في المطار قبيل المغادرة إلى نيويورك في معرض تعليقه على تقاعس الأمريكيين عن منح تأشيرة للصحفيين الروس: "هذا البلد الذي يطلق على نفسه أنه الأقوى والأذكى والأكثر حرية والأكثر عدلا، قد اعتراه الخوف".

واعتبر أن الولايات المتحدة فعلت شيئا غبيا وقال: "أنا على قناعة بأن الحقيقة (التي ستطرحها روسيا من منبر مجلس الأمن) ستثير في العالم كله اهتماما أكبر بكثير من المعلومات المزعومة والمصفاة التي يلقيها زملاؤنا الغربيون على رؤوس مشاهديهم ومستمعيهم وقرائهم".

من جهته، صرح سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي للصحفيين في المطار أيضا بأنه لا توجد خطط لعقد اجتماع بين لافروف ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في نيويورك على هامش فعاليات مجلس الأمن الدولي.

وقال: "ليس هناك خطط من هذا القبيل. عموما ليس لدينا أجندة لنبحثها مع الأمريكيين على المستوى الوزاري في الوقت الحالي".

وتتولى روسيا رئاسة مجلس الأمن الدولي في أبريل، وسيرأس لافروف اجتماعات مجلس الأمن في نيويورك، يومي 24 و25 أبريل.

وفي وقت سابق، أفاد ألكسندر بانكين نائب وزير الخارجية الروسي، بأن لافروف دعا وزراء خارجية عدد من الدول، وبينهم بلينكن، للمشاركة في الاجتماعات الوزارية بمجلس الأمن الدولي.

وأضاف ريابكوف أنه غير متأكد من أن بلينكن سيكون بمقر الأمم المتحدة في هذه الأيام، وقال: "إذا ظهر هناك، فسوف نتصرف حسب الظروف. وإذا لم يظهر، فأكرر أننا سنجد سبلا لنقل الرسائل المتعلقة بهذا الحادث الصارخ وغير المقبول تماما، والذي يعتبر مثالا آخر للنهج المناهض لروسيا بشدة"، في إشارة إلى عمد منح تأشيرة للصحفيين الروس.

وقال: "أؤكد مرة أخرى أننا سنرد".