"العربى لحقوق الإنسان": الرئيس السيسى حريص على توفير الحماية الاجتماعية للمواطنين

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القاهرة - سامية سيد - أشاد عبدالجواد أحمد، رئيس المجلس العربى لحقوق الإنسان بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من 358.4 مليار جنيه إلى 529.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 48,8%، للتخفيف عن المواطنين فى ظل الموجة التضخمية العالمية، مستهدفاً بما يُمكِّن الدولة من التوسع فى شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، على نحو يتكامل مع جهود الارتقاء بمستوى المعيشة.

وأضاف عبد الجواد أحمد فى تصريحات له، أن توجيهات الرئيس السيسى برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية تأتى تخفيفا على المواطنين رغم التحديات الاقتصادية التى يشهدها العالم، مشيرا إلى أن تلك القرارات تؤكد حرص الرئيس السيسى على توفير الحماية الاجتماعية للمواطنين فى مواجهة التحديات الاقتصادية التى تواجه البلاد.

ولفت عبد الجواد أحمد إلى حرص الدولة المصرية على وضع الاهتمام بالمواطن البسيط على رأس ثوابتها من خلال برامج متنوعة تكفل مد شبكات الأمن الاجتماعى والارتقاء بالمستوى المعيشى والصحى.