شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر طائرات عسكرية أردنية تتحرك لإجلاء المواطنين من السودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن الأردن، أن أربع طائرات من سلاح الجو الملكي أقلعت من مطار "ماركا" العسكري متجهةً إلى السودان، لإجلاء 260 شخصا من الجالية الأردنية.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، أن جهود القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي بتسيير إقلاع الطائرات، تأتي بالتشارك مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين خدمة للمواطنين الأردنيين أينما كانوا وفي كافة الظروف الطارئة، وذلك بتقديم كل أشكال الإسناد والدعم لإنجاح عمليات إجلاء المواطنين الأردنيين من جمهورية السودان.

وأفاد تلفزيون "المملكة" بأن السلطات الأردنية بدأت إجلاء نحو 300 مواطن من السودان، من أصل 450 أردنيا مقيمين في الدولة التي تشهد نزاعا مسلحا.

ونقل التلفزيون عن رئيس الجالية الأردنية في السودان، عامر علاوي، قوله، إن 150 أردنيا قرروا البقاء في الخرطوم.

وأضاف علاوي أنه لم يتم التبليغ عن أي إصابة لأي فرد من أفراد الجالية الأردنية، منذ اليوم الأول للأحداث تم إعداد خلية أزمة في الخرطوم بالتنسيق مع السفارة ومع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في عمّان.