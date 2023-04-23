شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش الألماني يُطلق عملية لإجلاء الألمان من السودان بعد "فشل الأولى" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الدفاع الألمانية، اليوم الأحد، أن الجيش الألماني بدأ عملية لإجلاء الرعايا الألمان من السودان.

وقالت وزارة الدفاع الألمانية في تغريدات عبر موقع التواصل "تويتر"، إنه عبر تعاون بين وزارتي الدفاع والخارجية، يجري الجيش الألماني عملية إجلاء مستمرة للرعايا الألمان، بتنسيق أيضا مع شركائنا.

وتابعت: "هدفنا هو، في ظل الوضع الخطير في السودان، إجلاء أكبر عدد ممكن من الرعايا الألمان من الخرطوم"، مضيفة: "كجزء محتمل من العملية، سنجلي معنا رعايا أوروبيين وحملة جنسيات أخرى من الخرطوم".

وأكد البيان أن عملية الجيش الألماني تهدف لإجلاء 250 مواطنا ألمانيا، هم دبلوماسيون وموظفون في قطاع التنمية ورجال أعمال، من السودان.



فشل العملية الأولى

وفشلت محاولة ألمانية أولى، قبل 4 أيام، لإجلاء الرعايا الألمان بسبب القتال الذي كان محتدما في الخرطوم بين الجيش وقوات الدعم السريع في ذلك الوقت.

وذكرت مجلة "دير شبيجل" الألمانية في ذلك الوقت، أن سلاح الجو كان قد أرسل ثلاث طائرات نقل من طراز (إيه.400.إم) لتنفيذ المهمة في وقت مبكر من صباح الأربعاء الماضي، وهبطت الطائرات في اليونان للتزود بالوقود.

وتابعت أن الجيش الألماني ألغى المهمة وسط أنباء عن تجدد الاشتباكات والضربات الجوية في الخرطوم.

فيما قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية بعد فشل العملية الأولى، إن ألمانيا تدرس جميع الخيارات لحماية مواطنيها في السودان.

وأضاف: "نتخذ جميع الإجراءات اللازمة في هذا الوضع شديد الصعوبة"، وأن برلين فوجئت بكثافة القتال الذي اندلع بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.