شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العملية الصعبة.. الجيش البريطاني يجلي الدبلوماسيين من السودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، اليوم الأحد، أن القوات المسلحة البريطانية أجلت الموظفين الدبلوماسيين وعائلاتهم من السودان.

وأضاف عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل "تويتر": "أعبر عن تقديري لالتزام دبلوماسيينا وشجاعة قواتنا المسلحة التي نفذت هذه العملية الصعبة".

وأضاف: "نواصل السعي بكل الوسائل لوقف إراقة الدماء في السودان وضمان سلامة البريطانيين المتبقين هناك".

ومن جانبه، أعلن وزير الدفاع البريطاني بن والاس، أن أكثر من 1200 عنصر من القوات البحرية والجوية والخاصة شاركوا في عملية الإجلاء.

وأوضح أن عملية إجلاء موظفي السفارة في الخرطوم وعوائلهم تمت عبر عملية عسكرية مشتركة مع الأمريكيين والفرنسيين وحلفاء آخرين.

وبدأت منذ مساء أمس السبت، عمليات واسعة لإجلاء الرعايا الأجانب من السودان.

ووصل أكثر من 150 شخصا من السعوديين ورعايا دول أخرى، بحرا، أمس السبت إلى جدة، في أول عملية إجلاء معلنة لمدنيين من السودان منذ اندلاع المعارك.

وأشارت الخارجية السعودية حينها إلى أن الأجانب هم من 12 دولة هي الكويت وقطر والإمارات ومصر وتونس وباكستان والهند وبلغاريا وبنجلادش والفلبين وكندا وبوركينا فاسو، وبينهم "دبلوماسيون ومسؤولون".

وفي السياق، أعلنت دول أجنبية أخرى بينها هولندا وبلجيكا أنها تستعد لإجلاء محتمل لآلاف من رعاياها.

وتقوم أطراف عدة بينها الاتحاد الأوروبي، بإعداد خطط لذلك، بينما نشرت كوريا الجنوبية واليابان قوات في دول مجاورة استعدادًا لعمليات إجلاء.