إثيوبيا تكشف حقيقة تدخلها في أحداث السودان

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت "إثيوبيا" حقيقة التقارير التي أعلنت عن تدخلها في أحداث "السودان"، واصفة إياها بأنها "وهمية"، مُشيرة إلى أن أديس أبابا تسعى لتهدئة الأوضاع هُناك، حسبما أفاد المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، "ميليس عالم".

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الأثيوبية "إينا"، قال "عالم" إن إثيوبيا تُعرف بالوقوف إلى جانب الشعب السوداني وكان ذلك عادة إثيوبية مُنذ القدم، مُشيرًا إلى أن مزاعم بعض وسائل الإعلام هي كذبة وبدون حقائق.

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ولفت إلى أنه "إذا عُدنا الخمسين عامًا الماضية من عهد الإمبراطور هيلا سيلاسي حتى رئيس الوزراء أبي أحمد، فإننا نلعب دورًا محوريًا في تهدئة السودان، لذلك هذا التزام دائم ونحن نُواصل الوقوف إلى جانب شعب

السودان".

وأضاف: "ما يحدث في السودان شأن سوداني في المقام الأول، ونعتقد أن الطريق للمُضي إلى الأمام تكمن في الحلول السودانية، ونُؤمن بأن الشعب السوداني لديه الحكمة والمعرفة لمواجهة هذه التحديات".

وعبّر ميليس عن "رغبة واستعداد بلاده للقيام بدورها التاريخي، والمساهمة في حل المشكلة التي يُواجهها السودان بطريقة سلمية"، مُشددًا على أن الحكومة الإثيوبية تُراقب عن قُرب وضع الرعايا الإثيوبيين في السودان، مُشيرًا إلى أن هُناك عدد كبير من المواطنين الإثيوبيين المُقيمين في الخرطوم.