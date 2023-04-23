ياسر رشاد - القاهرة - دعت "مونيكا شوالتر" في صحيفة "American Thinker" الأمريكية، إلى تغيير الحكومة الأوكرانية، مُشيرة إلى أن نائب وزير الخارجية الأوكراني، أندريه ميلنيك، رد بإهانة على رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، الذي اقترح خطة للسلام.

ووفقًا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم"، نوهت شوالتر إلى كلمات السفير الأوكراني في لندن، فاديم بريستايكو، الذي طالب الولايات المتحدة بانتخاب رئيس "مُناسب" يستمر في دعم كييف.

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وقالت: "هذا رائع، في البداية يُهينون ماسك، والآن يُهينون الناخبين الأمريكيين، إذا كانوا يُريدون المساعدة، فرُبما حان الوقت لحكومة أخرى

في أوكرانيا".

في وقت سابق، أكد أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، أن فشل قوات كييف في هجوم الربيع المُضاد، قد يُؤدي إلى الإطاحة بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

من ناحية أخرى، علق قائد قوات "فاغنر" الروسية، يفغيني بريغوجين، على محادثة هاتفية عسكرية أوكرانية مُعترضة حول إعدام أسير حرب روسي مُصاب، قائلًا: إن "قوات كييف تنتهك القوانين الدولية الإنسانية".