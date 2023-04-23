الدنمارك تسحب جميع جُنودها من سوريا والعراق

ياسر رشاد - القاهرة - قررت وزارة الدفاع في الدنمارك، سحب جميع العسكريين التابعين لها من "العراق وسوريا" الذين شاركوا في عمليات ضد "داعش" الإرهابي، جاء ذلك في بيان رسمي اليوم الأحد.

ووفقًا لما ذكرته "شبكة رووداو الإعلامية"، جاء في بيان الدفاع الدنماركية: "قررت القيادة العسكرية الانسحاب والعودة إلى الدنمارك، ويرجع ذلك إلى أن عدد الإرهابيين من داعش قد انخفض لدرجة أنه لا تُوجد حاجة ماسة لمساهمتنا، وكذلك لأننا بحاجة إلى قواتنا في بلدنا".

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من جانبه أفاد الكولونيل بجارك لومبورغ، رئيس وحدة الدفاع الجوي الدنماركية جناح المُراقبة الجوية، بأن "القوة لمواجهة التهديدات التي نراها

في جوارنا المباشر اليوم أهم بالنسبة لنا".

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن "الناتو" يُراجع سياسته الدفاعية بسبب الحرب في أوكرانيا.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، تتطلب استراتيجية "الناتو" الجديدة من حلفائه في أوروبا الشرقية عدم انتظار الدعم الأمريكي في حالة وقوع هجوم روسي على بلدانهم.



والدنمارك "الواقعة جنوب غرب السويد" عضو في التحالف الدولي ضد "داعش" مُنذ يوليو 2014 ولديها 300 جُندي ومستشار عسكري في العراق وسوريا.