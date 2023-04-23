رئيس وزراء قطر يشكر السعودية على إجلاء القطريين العالقين في السودان



تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، وجرى خلال الاتصال استعراض آخر التطورات في السودان. وتقدم رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية، خلال الاتصال، بالشكر للمملكة العربية السعودية الشقيقة على المساعدة في إجلاء المواطنين القطريين من مدينة بورتسودان بحرا إلى مدينة جدة.

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