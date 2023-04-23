تدمير مستودعات وورش إصلاح للطائرات المسيرة الأوكرانية

وذكرت الدفاع الروسية أن الضربات شملت ورش الجيش الأوكراني التي تقوم بإصلاح المعدات العسكرية بالقرب من مقاطعة خاركوف.
وأضافت الدفاع الروسية «هاجمت القوات الروسية بالقرب من بلدة سيريبريانكا في جمهورية دونتيسك الشعبية مركز القيادة والمراقبة التابع للواء المشاة 58 الآلي التابع للقوات المسلحة الأوكرانية».
وتواصل روسيا منذ 24 فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا لحماية سكان إقليم دونباس.
وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا في سبتمبر العام الماضي، صارت مهمة القوات المسلحة الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، إضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على التوجهات النازية التي ظهرت فيها.
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