الظهور الأول لقائد قوات الدعم السريع «حميدتي» في الخرطوم (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر -

ظهر قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، الشهير بـ "حميدتي"، بشكل سريع في فيديو، لأول مرة منذ اندلاع الاشتباكات مع الجيش السوداني الأسبوع الماضي.

وأظهر الفيديو، الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، حميدتي بالصوت والصورة لأول مرة متجولاً على متن عربة عسكرية في محيط القصر الرئاسي على ما يبدو، وفقا لشبكة "سكاي نيوز".

يشار إلى أن تلك الاشتباكات التي انطلقت في 15 أبريل الجاري، أدت إلى مقتل ما يقارب 450 مدنياً حتى الآن، وإصابة نحو 2000 شخص، وسط خروج تام لأغلب المستشفيات في الخرطوم عن الخدمة، وانقطاع للكهرباء وشح في مياه الشرب والمواد الغذائية.