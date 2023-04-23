انت الان تتابع خبر الأحداث في السودان.. مقتل مواطن عراقي ودول تسابق الزمن لإجلاء رعاياها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - إذ كتب سوناك على تويتر: "أعبر عن تقديري لالتزام دبلوماسيينا، وشجاعة قواتنا المسلحة، التي نفذت هذه العملية الصعبة"، مضيفاً: "نواصل السعي بكل الوسائل لوقف إراقة الدماء في السودان وضمان سلامة البريطانيين المتبقين هناك".في السياق، قال وزير الدفاع البريطاني: "شارك في عملية إجلاء موظفينا من السودان أكثر من 1200 جندي بريطاني من 16 لواء".

ويأتي إعلان سوناك بعد ساعات من إعلان الولايات المتحدة تنفيذ عملية مشابهة بواسطة قوات خاصة لإجلاء موظفي السفارة الأميركية بالسودان.

كما أعلنت وزارة الخارجية الهولندية أنه تم إغلاق سفارة بلاده في الخرطوم ويجري العمل على إجلاء 150 من رعاياهم وعائلاتهم.

وتسبب انزلاق السودان المفاجئ نحو الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع في تقطع السبل بآلاف الأجانب، ومنهم دبلوماسيون وموظفو إغاثة، وتسعى بلدان من أنحاء العالم لإجلاء مواطنيها.

*جهود الإجلاء

وتجري العديد من جهود الإجلاء على ما يبدو عبر بورتسودان المطلة على البحر الأحمر، على بعد نحو 650 كيلومتراً شمال شرق الخرطوم.

إذ قالت وزارة الخارجية الفرنسية، الأحد، إنها تقوم بإجلاء الدبلوماسيين والمواطنين. لكن طرفي الصراع في السودان تبادلا الاتهامات بمهاجمة موكب فرنسي.

من جهته، قال السفير الروسي لدى الخرطوم لوسائل إعلام روسية إن 140 من 300 مواطن روسي في السودان أعلنوا أنهم يريدون الرحيل، مضيفاً أنه تم وضع خطط للإجلاء، لكن لا يزال من المستحيل تنفيذها لأنها تشمل اجتياز جبهات قتال.

كما أعلنت كندا، الأحد، تعليق أنشطتها الدبلوماسية مؤقتاً في السودان، قائلة إن الدبلوماسيين الكنديين سيعملون مؤقتاً من مكان آمن خارج البلاد.

الحكومة الكندية ذكرت في بيان أنه في الوقت الذي يجري فيه تعليق الأنشطة في الخرطوم، سيستمر تقديم خدمات قنصلية محدودة.

*جهود العراق

كما وجهت الحكومة العراقية، بتعظيم الجهد الجماعي لسفارات العراق في الخرطوم والقاهرة وأبو ظبي، لتعجيل التنسيق والاستجابة مع الدول الشقيقة لتيسير عمليات الإجلاء للجالية العراقية في السودان.

ودعت وزارة الخارجية العراقية، "الجالية العراقية في الخرطوم إلى التسجيل الفوري للعودة للعراق، عبر التواصل على أرقام السفارة هناك"، لافتة: "إننا نعمل على تحقيق استجابة عاجلة جداً لسلامة جاليتنا التي تعتبر أولوية قصوى".