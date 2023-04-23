رئيس حزب مصر أكتوبر: زيارة موازنة الدعم للتخفيف عن المواطنين من تداعيات التضخم

القاهرة - سامية سيد - أشادت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من 358.4 مليار جنيه إلى 529.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 48,8%، للتخفيف عن المواطنين في ظل الموجة التضخمية العالمية، مستهدفاً بما يُمكِّن الدولة من التوسع في شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، على نحو يتكامل مع جهود الارتقاء بمستوى المعيشة.

وأكدت جيهان مديح في تصريحات لها اليوم، علي أن توجيهات الرئيس السيسي تعكس حرص الدولة خلال الفترة الأخيرة على الاهتمام بالمواطن والفئات الاجتماعية، ومحدودي متوسطي الدخل، سواء فيما يتعلق بفكرة توفير السلع أو تقديم الدعم على السلع التموينية وزيادات مخصصات الدعم في السلع التموينية أو بدعم المحروقات وخلافه.

وأضافت رئيس حزب مصر أكتوبر، أن القرارات تأتي تخفيفا على المواطنين رغم التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم، ولكن رغم ذلك فالدولة ملتزمة في إطار مسئوليتها المجتمعية تجاه المواطن ببذل الجهد لتوفير أسعار السلع، وتقديم الدعم لمخصصات التموين، وزيادة أعداد المستفيدين منه، وتنقيح البطاقات التموينية، وإخراج غير المستحقين من المنظومة.

وكان قد أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من 358.4 مليار جنيه إلى 529.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 48.8% للتخفيف عن المواطنين في ظل الموجة التضخمية العالمية؛ بما يُمكِّن الدولة من التوسع في شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، على نحو يتكامل مع جهود الارتقاء بمستوى المعيشة.