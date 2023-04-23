شكرا لقرائتكم خبر عن حزب حماة الوطن يهنئ المصريين بالذكرى الـ41 لتحرير سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوجه حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، بالتهنئة للشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ41 لتحرير سيناء، تلك البقعة الغالية من أرض مصر.

إن تحرير سيناء ستظل ذكرى غالية عند كل أبناء الشعب المصري، والتي تسطر بحروف من نور بطولات وبسالة رجال القوات المسلحة في استرداد الأرض والحفاظ عليها.

لم تتوقف بطولات القوات المسلحة عند تحرير الأرض، بينما امتدت لتقضي على الإرهاب واقتلاعه من جذوره، ومن ثم الانطلاق نحو مرحلة جديدة من البناء وتعمير أرض الفيروز.

وحظيت سيناء في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي باهتمام كبير كما لم تشهده من قبل، فكان لها النصيب الأكبر من خطة التنمية التي غيرت وجه الحياة بمشروعات قومية عملاقة، لتصبح واحدة من الوجهات الاستثمارية الواعدة.

وإذ ينتهز حزب حماة الوطن، هذه المناسبة لتوجيه التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ورجال القوات المسلحة البواسل، على ما يقدمونه من أجل أمن مصر وأمانها واستقرارها.

ويعلن الحزب استمرار المساندة والدعم لجهود الدولة بكافة مؤسساتها لاستكمال مسيرة التنمية والبناء.