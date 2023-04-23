نائب: الرئيس لديه إصرار على حماية الأسر الأولى بالرعاية ورفع المعاناة عنها

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القاهرة - سامية سيد - قال النائب طارق حسانين، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم لوزير المالية الدكتور محمد معيط، برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من 358.4 مليار جنيه إلى 529.5 مليار جنيه بنسبة زيادة 48.8٪؜ للتخفيف عن المواطنين في ظل الموجة التضخمية العالمية، تكشف إصرار الرئيس في حماية الفئات الأولى بالرعاية، ورفع المعاناة عن المواطنين.

وتابع عضو اللجنة الاقتصادية، بمجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، دائما ما يبعث بالطمأنينه في قلوب المصريين في وقت الشدائد، والأزمات، وهو ما يحدث من قرارات مستمرة لمواجهة حالة التضخم العالمية، والتي تتأثر بها مصر كواحدة من دول العالم.

وكان وزير المالية الدكتور محمد معيط قال، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمر برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من 358.4 مليار جنيه إلى 529.5 مليار جنيه بنسبة زيادة 48.8٪؜ للتخفيف عن المواطنين في ظل الموجة التضخمية العالمية؛ بما يُمكِّن الدولة من التوسع في شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، على نحو يتكامل مع جهود الارتقاء بمستوى المعيشة.