شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب المستقلين: توجيهات الرئيس برفع موازنة الدعم حماية حقيقية للأكثر احتياجا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور هشام عناني رئيس حزب المستقلين الجدد، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من 358.4 مليار جنيه إلى 529.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 48,8%، يعكس حرصه على حماية حقيقية لتحقيق أكبر عائد استفادة مباشرة للفئات الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أنها من شأنها تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين في ظل ارتفاع أسعار السلع الغذائية والطاقة.

وأوضح أن حزمة القرارات والتي شملت رفع دعم السلع التموينية وعلاج المواطنين على نفقة الدولة، تخدم المواطن وتخفف عنه رغم الأزمة الاقتصادية العالمية، وتضمن الوفاء باحتياجاته وعدم تأثرها جراء تداعيات الأزمة العالمية.

ولفت هشام عنانى، إلى أن قرارات الرئيس السيسى تؤكد حرص القيادة السياسية على توفير الحماية الاجتماعية للمواطنين في مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، شأنها شأن الدول الآخرى، مشددا أن الدولة تضع على رأس ثوابتها الاهتمام بالمواطن البسيط من خلال برامج متنوعة تكفل مد شبكات الأمن الاجتماعي والارتقاء بالمستوى المعيشي والصحي.

وكان قد أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أمر برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من 358.4 مليار جنيه إلى 529.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 48,8%؜ للتخفيف عن المواطنين في ظل الموجة التضخمية العالمية؛ بما يُمكِّن الدولة من التوسع في شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، على نحو يتكامل مع جهود الارتقاء بمستوى المعيشة