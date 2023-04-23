شكرا لقرائتكم خبر عن نائب برلمانى: توجيهات الرئيس برفع الدعم انحياز للمواطن البسيط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتبر النائب عمرو هندي عضو مجلس النواب، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من 358.4 مليار جنيه إلى 529.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 48,8%، تأتي في إطار دعم المواطن البسيط، لافتا إلى أن تلك القرارات تتسم بالإنسانية والوقوف بجانب المواطن المصري في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.

وأضاف أنها تعد بمثابة تأكيد على أنه من أولويات القيادة السياسية وحرصها على دعم الأسرة المصرية في الصمود أمام الأزمات الراهنة، مؤكدا أن تلك الحزمة من القرارات تدفع جهود الحماية الاجتماعية، وتدعم الأسر المصرية من محدودي الدخل والأكثر احتياجا، لمواجهة ارتفاع الأسعار، كما تدعم القطاعات التي تعزز من شبكات الأمان الاجتماعي وتلبية احتياجات الأقل دخلال من بينها رفع مخصصات العلاج على نفقة الدولة، فضلا عن دعم السلع التموينية.

وكان قد أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أمر برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من 358.4 مليار جنيه إلى 529.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 48.8 % للتخفيف عن المواطنين في ظل الموجة التضخمية العالمية؛ بما يُمكِّن الدولة من التوسع في شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، على نحو يتكامل مع جهود الارتقاء بمستوى المعيشة.