محكمة إسرائيلية ترفض الإفراج عن الأسير الفلسطيني خضر عدنان

ياسر رشاد - القاهرة - يستمر الأسير الفلسطيني خضر عدنان، اليوم الأحد ولليوم 78 على التوالي، في إضرابه عن الطعام رفضًا لاعتقاله التعسفي، وبالرغم من خطورة وضعه الصحي رفضت المحكمة التابعة للاحتلال الإسرائيلي طلب الإفراج عنه.

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وقالت مؤسسات الأسرى نقلا عن شقيق الأسير عدنان "خلال جلسة المحكمة التي عقدت للأسير الشيخ خضر عدنان، رفضت المحكمة اليوم طلب محاميه الإفراج عنه بكفالة”، وفقًا لموقع الغد الإخباري.

وأضاف: “خلال الجلسة التي تمت بحضور الشيخ عدنان عن طريق الفيديو كونفرنس، فقدَ الأسير عدنان وعيه عدةمرات، ولم يتمكن من التواصل مع عائلته التي حضرت المحكمة”.

وتابع “كما فقدت زوجته الوعي عدة مرات، وجرى نقلها الآن إلى مستشفى جنين”.

وحملت مهجة القدس للأسرى حكومة الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الشيخ خضر عدنان، معتبرةقرار المحكمة بمثابة قرار إعدام للشيخ خضر عدنان.