السعودية تعلن إجلاء 91 مواطنًا ورعايا لدول شقيقة وصديقة من السودان

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت السعودية إجلاء 91 مواطنا سعوديا من السودان و66 من رعايا الدول الصديقة والشقيقة بينهم دبلوماسيون ومسئولون دوليون.

وقال بيان لوزارة الإعلام السعودية أنه إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة تمّ بحمدالله إجلاء عددًا من المواطنين من جمهورية السودان وعددًا من رعايا الدول الشقيقة والصديقة بينهم دبلوماسيين ومسؤولين دوليين، وذلك في عملية إجلاء نفذتها القوات البحرية الملكية السعودية

بإسنادٍ من مختلف أفرع القوات المسلحة.بلغ عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من الدول الشقيقة والصديقة نحو ٦٦ شخصاً، يمثلون جنسيات مختلفة، حيث عملت المملكة على توفير كامل الاحتياجات الأساسية للرعايا الأجانب تمهيداً لتسهيل مغادرتهم إلى بلدانهم.