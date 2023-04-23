وزير الخارجية يتلقى اتصالات من الممثل السامي للاتحاد الأوروبي ووزراء خارجية فلسطين وباكستان

تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، عددا من الاتصالات الهاتفية، فقد أجرى مباحثات مع الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، لبحث الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف المتنازعة، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضها، بما يضمن أمن واستقرار ورفاه السودان وشعبه الشقيق. كما تناول الاتصال، استعراض آخر المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، وعلى رأسها تعزيز الأمن والسلم الدوليين.

من جهة أخرى تلقى وزير الخارجية اتصالا من وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي.

وجرى خلال الاتصال، استعراض سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين في جميع مجالات التعاون المشترك، كما ناقش الجانبان آخر التطورات في فلسطين، والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

كما بحث الأمير فيصل بن فرحان في اتصال هاتفي مع وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية السيد بيلاوال بوتو زرداري. الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف المتنازعة، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضها، بما يضمن أمن واستقرار ورفاه السودان وشعبه الشقيق.

وهنأ وزير خارجية باكستان السعودية بمناسبة نجاح عملية إجلاء المواطنين السعوديين وعددٍ من مواطني الدول الشقيقة والصديقة، من جمهورية السودان إلى المملكة، مشيداً بالكفاءة العالية للجهات السعودية التي أسهمت في إنجاح تلك العمليات بكل مهنية واقتدار.