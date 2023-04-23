تعرف على التشكيل المتوقع لمباراة الاتحاد والهلال في كأس الملك 2023

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تعرف على التشكيل المتوقع لمباراة الاتحاد والهلال في الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2023.

ويحتضن ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) كلاسيكو الاتحاد والهلال، مساء الأحد، في نصف نهائي كأس الملك 2023.

ويأمل اتحاد جدة خلال تلك المواجهة المنتظرة في الثأر من الهلال، الذي يعتبر الفريق الوحيد الذي خسر منه "النمور" في الموسم الجاري على أرضه في دوري روشن السعودي، ويريد تعويض تلك الخسارة في الكأس.



على الجانب الآخر، يسعى الهلال لتسجيل انتصار ثالث تواليا على ملعب الجوهرة، ومواصلة الطريق إلى المباراة النهائية لأغلى البطولات، في الوقت الذي ابتعد فيه عن المنافسة على لقب الدوري.

ووصل الاتحاد إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين بعد فوزه على الفيحاء في الدور ربع النهائي بركلات الترجيح إثر تعادل الفريقين 1-1 خلال شهر مارس/آذار الماضي، فيما وصل الهلال إلى المربع الذهبي بعد فوزه على الفتح بنتيجة 3-1.

يدخل الاتحاد مواجهة الهلال دون لاعب الوسط المصري طارق حامد بداعي الإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء.



وبحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، فإن البرتغالي نونو سانتو، مدرب اتحاد جدة، استقر على الدفع بالأنجولي هيلدر كوستا لتعويض غياب طارق حامد في وسط الملعب، ليلعب بجوار برونو هنريكي.

وبلا شك، سيتواجد المغربي عبدالرزاق حمدالله في مركز المهاجم الصريح ومن خلفه إيغور كورنادو ورومارينو.

على الجانب الآخر، يفقد الهلال خدمات مدافعه الدولي السعودي علي البليهي لتراكم البطاقات الصفراء، إضافة إلى الإصابة، رغم التعافي منها في الوقت الحالي.

وكشفت صحيفة "الرياضية" أن أشعة الرنين المغناطيسي منحت علي البليهي الضوء الأخضر وأظهرت تعافيه من إصابة العضلة الخلفية استعدادًا للعودة إلى قائمة الفريق أمام أوراوا ريد دياموندز الياباني، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، السبت المقبل، على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

ومن المتوقع ألا يغير رامون دياز، مدرب الهلال، طريقته 4-3-3، وسيواصل اللعب بنفس التشكيل الذي خاض به مباراة النصر بعد الفوز على منافسه التاريخي بهدفين دون رد في الدوري السعودي.

وسيتواجد ميشيل ديلغادو في الهجوم رفقة أوديون إيغالو وموسى ماريغا، فيما سيشكِّل الثلاثي غوستافو كويلار وأندريه كاريلو وسلمان الفرج منتصف الملعب.

تشكيل الاتحاد ضد الهلال في كأس الملك 2023



حراسة المرمى: مارسيلو غروهي.

خط الدفاع: مد الله العليان - أحمد شراحيلي - أحمد حجازي - زكريا الحساوي.

خط الوسط: رومارينيو - هيلدر كوستا - برونو هنريكي.

خط الهجوم: إيغور كورنادو - عبد الرزاق حمدالله - عبد العزيز البيشي.

تشكيل الهلال ضد الاتحاد في كأس الملك 2023

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: محمد البريك - محمد جحفلي - جانغ هيون سو - سعود عبدالحميد.

خط الوسط: أندريه كاريلو - غوستافو كويلار - سلمان الفرج.

خط الهجوم: موسى ماريغا - أوديون إيغالو - ميشيل ديلغادو.