سوداني يصرخ حزنًا على حال بلاده: مات السودان (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر -

عرضت قناة "العربية" مقطع فيديو لمواطن سوداني وهو يصرخ حزنًا على ما وصلت إليه بلاده من دمار، بسبب الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وظهر الرجل في الفيديو من داخل أحدى الأسواق في السودان بعدما التهمته ألسنة النيران، وهو يردد: "مات السودان .. مات السودان .. حسبي الله ونعم الوكيل في البرهان والدقلو"

وفي وقت سابق، ظهر قائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو، في العاصمة الخرطوم، عبر مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، عرضته فضائية "سكاي نيوز".

وأظهر الفيديو وجود دقلو، الشهير بـ "حميدتي"، داخل سيارة محملة برجال من قوات الدعم السريع، ممسكا بالسلاح بيديه ويبتسم للشخص الذي قام بتصويره.