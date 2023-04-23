شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على الدول التي قامت بإجلاء رعاياها من الخرطوم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تقوم بعض الدول العربية والأوربية بإجلاء رعاياها من السودان والتي تشهد حرب بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني.



إعلان قوات الدعم السريع في السودان الأحد، أنها قدمت المساعدة لقوات أمريكية عملت على تنفيذ مهمة إخلاء سفارة الولايات المتحدة في الخرطوم التي تشهد نزاعا عنيفا.



وقالت القوات التي تخوض معارك في مواجهة الجيش السوداني منذ أسبوع أسفرت عن مقتل المئات، في تغريدة على تويتر إن "قيادة قوات الدعم السريع نسقت مع مهمة للقوات الأمريكية مؤلفة من ست طائرات لإجلاء دبلوماسيين وعائلاتهم صباح الأحد" من السفارة الأمريكية.

و أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت متأخر السبت، أن القوات الأمريكية نفذت مهمة لإجلاء موظفي السفارة الأمريكية من الخرطوم، مع دخول المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أسبوعها الثاني.



وقال بايدن في بيان "اليوم بناء على أوامري، نفذت القوات الأمريكية عملية لإجلاء موظفين حكوميين من الخرطوم. أنا فخور بالالتزام غير العادي لموظفي سفارتنا في الخرطوم الذين أدوا واجبهم بشجاعة ومهنية.



تعتزم تركيا الأحد إجلاء مواطنيها من الخرطوم حيث دخلت المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أسبوعها الثاني، حسب ما أعلنت وزارة الخارجية التركية مساء السبت.

وقالت الوزارة في بيان "تقرر في 23 إبريل ضمان إعادة مواطنينا الموجودين في مناطق النزاع برا عبر المرور بدولة ثالثة" دون قول المزيد من التفاصيل.



تنضم هولندا لبعض الدول التي عزمت على إجلاء رعاياها من منطقة النزاع في السودان.

قال وزير الخارجية الهولندي فوبكه هوكسترا اليوم الأحد إن بلاده انضمت إلى الجهود الدولية المبذولة لإجلاء الرعايا من السودان.

وكتب هوكسترا على تويتر: "عملية جارية تقوم بها عدة دول لإجلاء الرعايا من السودان. وتشارك هولندا مع فريق من الأردن، وسيبذلون كل ما في وسعهم لإخراج الهولنديين من هناك سالمين في أسرع وقت ممكن".



بدأت فرنسا "عملية إجلاء سريع" لمواطنيها وطاقمها الدبلوماسي من السودان حيث دخلت المعارك العنيفة أسبوعها الثاني، على ما أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية الأحد.

وأشارت الخارجية الفرنسية إلى أن العملية ستشمل أيضًا مواطنين أوروبيين وآخرين منحدرين من "دول شريكة حليفة"، دون أن تقدّم تفاصيل إضافية.