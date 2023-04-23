شكرا لقرائتكم خبر عن حزب إرادة جيل مهنئا الرئيس والقوات المسلحة بذكري تحرير سيناء: تحية لكل شهداء مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم إرادة جيل برئاسة النائبة تيسير مطر وقيادات وأعضاء الحزب، التهنئة إلي الرئيس عبد الفتاح السيسى ورجال القوات المسلحة البواسل والشعب المصرى بمناسبة ذكري تحرير سيناء.

وقال الحزب فى بيان له، إننا نحتفل بذكرى تحرير أشرف بقاع البلاد سيناء العزيزة ذات الطبيعة العجيبة شاهدة تجلي الله للنبى إبراهيم أبو الأنبياء، وعبر منها المسيح والعائلة المقدسة قاصدين الحماية في أرض مصر ملجأ الأمن وصمام الأمان.

ووجه النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ تحية إجلال واعتزاز لكل شهيد وبيت مصرى قدم دماء ذكية فداء أرضنا، مقدما تقديرا واعتزازا للقائد الجسور الرئيس عبدالفتاح السيسى، وكل أبطال القوات المسلحة والشرطة والأجهزة المعنية الساهرين على أمن وسلامة بلادنا الغالية.

وقال إن جال مصر وأبطالها مازالوا ساهرين على أمن شعبها وسلامة أرضها وحفظ حقوقها ومكتسبات الوطن؛ ورغم المكائد والمؤامرات تظل بلادنا العزيز عصية على الأعداء بفضل أبنائها الأشداء.