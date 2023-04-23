شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسى بذكري تحرير سيناء: تحية لشهداء مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ببرقيه تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى الحادية و الأربعين لتحرير سيناء.

قال فيها، "باسمى وأعضاء مجلس الشيوخ اتقدم لفخامتكم بأصدق التهانى بمناسبة الذكرى الحادية والأربعين لتحرير سيناء الحبيبة، تلك الذكرى التى ستظل خالدة فى وجدان الشعب المصرى كملحمة بطولية عسكرية ودبلوماسية لاسترداد التراب الوطنى المقدس واعلاء للكرامة والسيادة الوطنية وترسيخ ثقافة السلام العادل".

وأضاف، فالتحية لجنود مصر الابطال من قواتنا المسلحة الذين حرروها. ولارواح شهدائنا الذين قضَوُا فيها، واذ تتواكب احتفالات مصر بهذه الذكرى مع اعلان القضاء على الارهاب وعودة الامن فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة.. باسمى واعضاء مجلس الشيوخ اتقدم بأصدق التهانى بمناسبة الذكرى الحادية والأربعين لتحرير سيناء الحبيبة، تلك الذكرى التى ستظل خالدة فى وجدان الشعب المصرى كملحمة بطولية عسكرية ودبلوماسية لاسترداد التراب الوطنى المقدس واعلاء للكرامة والسيادة الوطنية وترسيخ ثقافة السلام العادل. فالتحية لجنود مصر الابطال من قواتنا المسلحة الذين حرروها ولارواح شهدائنا الذين قضَوُا فيها.

وتابع واذ تتواكب احتفالات مصر بهذه الذكرى مع اعلان القضاء على الارهاب وعودة الأمن لسيناء ، وعن الخطة الطموحة لتعميرها ، فاننا نجدد العهد لفخامتكم على الوقوف خلفكم صفا واحدا فى طريق البناء والنهضة الشاملة، حفظكم الله، وسدد على طريق الخير خطاكم لسيناء ، وعن الخطة الطموحة لتعميرها فاننا نجدد العهد على الوقوف خلفكم صفا واحدا فى طريق البناء والنهضة الشاملة.

حفظكم الله، وسدد على طريق الخير خطاكم.