البابا فرنسيس يدعو لوقف العنف في السودان

ياسر رشاد - القاهرة - دعا البابا فرنسيس، اليوم الأحد، إلى وقف العنف في السودان، التي تشهد معارك عنيفة للأسبوع الثاني على التوالي، دعيًا إلى "الحوار" في مواجهة الوضع "الخطير" في البلاد.

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وقال البابا خلال قداس، الأحد، في ساحة القديس بطرس: "للأسف فإن الوضع يبقى خطرا في السودان، ولهذا أجدد دعوتي لوقف العنف في أسرع وقت ولاستئناف الحوار"، وفقًا لموقع سكاي نيوز الإخباري.

وأضاف: "ادعو الجميع للصلاة من أجل إخواننا وأخواتنا السودانيين".

وخلفت المعارك الشرسة الجارية في السودان منذ 15 أبريل بين الجيش بقيادة عبد

الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، مقتل أكثر من 420 شخصا وإصابة 3700 بجروح، بالإضافة الى نزوح عشرات آلاف الأشخاص من أماكن المعارك نحو ولايات أخرى في السودان، أو في اتجاه تشاد ومصر.

أخلت الولايات المتحدة سفارتها في الخرطوم، بينما أعلنت فرنسا بدء عملية إجلاء بدورها لمواطنيها ورعايا آخرين.

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