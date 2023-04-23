انقطاع شبه كامل للإنترنت في السودان

ياسر رشاد - القاهرة - أفاد موقع رصد للشبكة العنكبوتية العالمية، اليوم الأحد، أن السودان تعاني من انقطاع شبة كامل لخدمة الإنترنت مع دخول المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع أسبوعها الثاني.

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وقالت منظمة "نت بلوكس" ومقرها لندن التي تعنى برصد الوصول إلى شبكة الإنترنت في العالم: "تظهر بيانات الشبكة في الوقت الحالي انهيارا شبه كامل للاتصال بالإنترنت في السودان، حيث تبلغ نسبة الاتصال الوطني

حاليا 2 في المئة مقارنة بالمستويات العادية"، وفقًا لموقع روسيا اليوم الإخباري.

يأتي ذلك في الوقت الذي بدأ فيه عدد من الدول تنفيذ عمليات إجلاء لمواطنيها العالقين في السودان وسط معارك مستمرة رغم دعوات داخلية وإقليمية ودولية لوقف القتال وإيجاد تسوية سياسية للأزمة.

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