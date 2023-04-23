القوات الأوكرانية تستهدف دونيتسك منذ ساعات الصباح الأولى

ياسر رشاد - القاهرة - قامت القوات الأوكرانية، صباح اليوم الأحد، بقصف مدينة دونيتسك للمرة الثانية خلال يوم بـ 10 قذائف إضافية، باستخدام أنظمة MLRS الأمريكية متعددة الإطلاق.

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وأفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، عبر "تلغرام"، "استهدفت القوات الأوكرانية مدينة دونيتسك مرتين خلال يوم واحد، باستخدام نظام صواريخ MLRS متعددة الإطلاق، حيث أطلقت 10 قذائف إضافية باتجاه المدينة".

وتجدر الإشارة إلى أنه تم استهداف منطقة

"كييفسكي" في دونيتسك حوالي الساعة 9:55 بتوقيت موسكو.

في وقت سابق من اليوم، استهدفت القوات الأوكرانية حي كيروفسك في دونيتسك بـ 10 قذائف من نظام إطلاق الصواريخ MLRS.

إضافة إلى ذلك، تم استهداف مدينة دونيتسك، خمس مرات منذ ساعات الصباح الأولى، بـ 29 قذيفة ناتو عيار 155 ملم.

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